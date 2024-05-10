Последнее обновление: 10.05.2024 13:10

Белорусский рубль снижается к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 10 мая 2024 года белорусский рубль снижается к доллару, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара растет на 0,29 копейки или 0,09%, до 3,2342 рубля при объеме торгов $3,1млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля снижается на 1,95 копейки или 0,56% до 3,4937 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 70 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня растет на 0,02 копейки или 0,004%, до 4,4484 рубля за 10 юаней при объеме торгов 9,3 млн. юаней.

Далее по теме
Ранее по теме


<Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345
Май 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование