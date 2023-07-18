ЕС запретит экспорт запчастей для военной техники в Беларусь

Страны Евросоюза "предварительно согласовали запрет на поставки в Беларусь запчастей для военной техники", в частности для авиации, сообщает Politico.

Точный список станет зеркальным отражением списка запчастей, поставки которых запрещены в Россию, что делается в попытке блокировать возможные нелегальные поставки в нее военных компонентов, пишет издание со ссылкой на свои дипломатические источники.

Эта договоренность является частью нового пакета санкций ЕС против Беларуси, который должен уравнять рестрикции в отношении Минска с санкциями против России.

В свою очередь, корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что санкции против Беларуси будут введены уже на следующей неделе.

"Евросоюз наконец сделал прорыв по санкциям против Беларуси", - сообщил Йозвяк. - "Это фактически новый пакет санкций в отношении Минска, который направлен на две сферы: боевые компоненты и авиакомпоненты".

Также, по его информации, нет никаких отступлений или исключений по отмене санкций против "Беларуськалия", которые лоббировали некоторые страны ЕС. По его словам, эти санкции отстояли Эстония, Латвия, Литва и Польша.