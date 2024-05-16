Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле 2024 года выросло на 7,7%

Объем промышленного производства в Беларуси в январе-апреле 2024 года в текущих ценах составил 66,2 млрд. рублей и вырос на 7,7% к уровню января-апреля 2023 года.

Объем производства в «Горнодобывающей промышленности» вырос на 5,4%, «Обрабатывающей промышленности» – на 7,9%, «Снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» – на 7,9%; «Водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений» - на 0,8%.

В апреле промпроизводство выросло на 11,3% к апрелю 2023 года.