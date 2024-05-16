Последнее обновление: 16.05.2024 10:32

Белорусский рубль укрепляется к доллару на открытии торгов на БВФБ

На открытии торгов на БВФБ 16 мая 2024 года белорусский рубль укрепляется к доллару и юаню, свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс доллара снижается на 0,23 копейки или 0,07%, до 3,2220 рубля при объеме торгов $4,4млн.

Данные по курсу евро отсутствуют.

Курс российского рубля растет на 0,28 копейки или 0,08% до 3,4986 рубля за 100 российских рублей при объеме торгов 177,6 млн. российских рублей.

Курс китайского юаня снижается на 0,76 копейки или 0,17%, до 4,4200 рубля за 10 юаней при объеме торгов 0,8 млн. юаней.

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