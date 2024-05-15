ЕБРР повысил оценку роста ВВП Беларуси в 2024 году до 2,8%

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста ВВП Беларуси в 2024 году до 2,8%, улучшив собственную оценку сразу на полтора процентных пункта, следует из обновленного отчета о перспективах экономик региона.

В то же время, ЕБРР понизил прогноз роста экономик РБ в 2025 году до 2,2%.

«Широкий спектр санкций будет препятствовать экономическому развитию в краткосрочной и среднесрочной перспективах, в результате чего, рост экономик возможно замедлится до 2,8% в 2024 году и 2,2% в 2025 году», - говорится в отчете.

ЕБРР понизил прогноз роста экономик стран Европы, в которых реализует программы, до 3% в 2024 году. В 2025 году этот показатель вырастет до 3,6%.

В странах Центральной Европы и государствах Балтии (Венгрии, Латвии, Литве, Польше, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии) рост ВВП должен увеличиться до 2,2% после замедления до 0,1% в 2023 году. Это на 0,3 п. п. ниже того, что ЕБРР прогнозировал в сентябре 2023 года. В 2025-м ожидается рост на уровне 3,1%.

ВВП стран Восточной Европы и государств Кавказа (Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии и Украины), как ожидается, вырастет на 3,5% после увеличения на 4,4% в прошлом году. В 2025 году банк предсказывает рост на 4,9%.

В Юго-Восточной Европе (Болгарии, Греции, Румынии) средние темпы роста в 2024 году составят 2,8%, что соответствует сентябрьскому прогнозу, а в 2025-м - 3,1%. В странах юга и востока Средиземноморского региона (Египте, Иордании, Ливане, Марокко и Тунисе) банк ожидает экономического роста на усредненном уровне 3,4% (на 0,5 п. п. ниже предыдущего прогноза) в этом году и 3,9% в 2025-м.