Франция планирует производство низкоуглеродных удобрений

Во Франции объявили о проекте по производству декарбонизированных азотных удобрений с целью снижения зависимости от российского импорта. Об этом сообщает Euractiv.

"Это первый в мире шаг к декарбонизации нашего сельского хозяйства и продовольственного суверенитета, который позволит избежать выбросов почти миллиона тонн CO2 в год и сократить импорт азотных удобрений на 30%", – заявил в интервью газете La Tribune заместитель министра промышленности и энергетики Ролан Лескюр.

Доступ фермеров к этому виду удобрений стал главной проблемой с начала войны в Украине, поскольку Россия и Беларусь вместе являются крупнейшими поставщиками в ЕС.

Эта продукция в значительной степени зависит от природного газа и стала символом зависимости ЕС от Москвы.

Капитальные затраты на проект составляют 1,3 миллиарда евро, а его целью является ежегодное производство 500 тыс. тонн азотных удобрений с 2030 года на заводе в регионе О-де-Франс. Строительство должно начаться в 2027 году.

По данным FertigHy, завод будет удовлетворять около 10% потребления сельскохозяйственного сектора Франции. После французского завода FertigHy планирует построить второй завод в Испании.

Производство удобрений является энергоемким, и амбиции FertigHy заключаются в том, чтобы соответствовать целям ЕС по декарбонизации и Европейской стратегии по удобрениям, представленной в ноябре 2022 года.

Документ призывает ЕС избавиться от зависимости от российских удобрений, инвестируя в инновации в производство, сделанное в Европе, и разрабатывая альтернативы с использованием химического азота.

FertigHy хочет заменить водород – ключевой элемент в производстве азотных удобрений, который сейчас производится из природного газа, на водород, произведенный из электроэнергии.

Завод, который первоначально планировалось построить в Испании, будет построен во Франции и будет использовать электроэнергию, произведенную из ядерных и возобновляемых источников, выбрасывая при этом сниженный уровень CO2.