Госконтроль РБ сообщил об очередной «финке» по обналичиванию денег

ДФР Госконтроля Беларуси вычислил очередную преступную группу, которая оказывала услуги частным компаниям в уклонении от уплаты налогов.

«…организаторы незаконной деятельности предоставляли фиктивные документы о поставках товаров и выполнения строительных работ. Фактически никакие товары в адрес компаний реального сектора экономики не поставлялись, а строительные работы выполнялись ими собственными силами. Все манипуляции с фиктивными документами от имени подконтрольных преступной группе фирм-однодневок (использовались реквизиты 40 фирм) выполнялись с одной целью – занижения затрат частных компаний и неуплаты ими налогов», - говорится в сообщении ведомства.

«Одновременно происходило обналичивание денежных средств, перечисленных частными компаниями в адрес подставных фирм. Участники преступной группы снимали деньги с банковских карт, оставляли себе вознаграждение (до 25% от суммы), остальное передавали должностным лицам компаний-клиентов. Те, в свою очередь, использовали обналиченные суммы для выплаты зарплаты «в конвертах» работникам и на личное обогащение», -сказано в сообщении.

В ходе обысков обнаружены и изъяты документы, носители информации, компьютерная техника, мобильные устройства, банковские карточки, печати подконтрольных структур, а также денежные средства в сумме более 1 млн. рублей.

«За уклонение от уплаты налогов в отношении руководителей коммерческих компаний возбуждены уголовные дела», - подчеркивается в сообщении.