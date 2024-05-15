Последнее обновление: 15.05.2024 16:15

Минэкономики РБ опубликовало проекты перечней разрешенных видов деятельности ИП и самозанятых

Минэкономики РБ вынесло на общественное обсуждение проект постановления Совмина с перечнями разрешенных видов деятельности ИП, самозанятых и ремесленников.

Согласно проекту, ИП запретят заниматься оптовой торговлей. Перечень видов деятельности для самозанятых включены 78 видов деятельности.

Ремесленникам позволят изготовление и ремонт изделий, пряжи, кузнечное дело, а также художественную обработку и роспись изделий.

Обсудить проект постановления можно будет до 25 мая 2024 года на правовом форуме.

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