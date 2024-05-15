США грозят ограничить доступ Raiffeisen к расчетам в долларах из-за связей с Россией

Министерство финансов США в письменной форме предупредило австрийский Raiffeisen Bank International, что доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за его деловых отношений с Россией.

Еще 6 мая заместитель министра финансов Уолли Адеймо направил письмо RBI, выразив обеспокоенность по поводу расширения RBI в России, а также сделки на сумму 1,5 млрд долларов с российским магнатом, находящимся под санкциями, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Хотя сделка, связанная с Олегом Дерипаской, была отменена Raiffeisen через несколько дней после получения письма, источник сообщил, что опасения Министерства финансов США по поводу бизнеса Raiffeisen в России сохраняются.

Это предупреждение является самым сильным на данный момент для крупнейшего западного банка на территории России и последовало за многомесячным давлением со стороны Вашингтона, который уже более года занимается расследованием деятельности австрийского кредитора в стране.

Представитель Raiffeisen заявил, что компания вышла из сделки со Strabag и не заключала никаких подобных сделок. Он также сообщил, что RBI "значительно сократил" деятельность в России и принял широкие меры по снижению рисков, связанных с санкциями.

"RBI продолжит работать над деконсолидацией своей российской дочерней компании", - сообщил агентству Reuters представитель.

В письме Адейемо, второй по рангу чиновник Министерства финансов США, заявил, что расширение Raiffeisen будет противоречить заверениям RBI, данным Минфину, о том, что они пытаются свернуть деятельность на России.

Адейемо предупредил, что действия RBI увеличили риск того, что Минфину придется принять меры по ограничению доступа к финансовой системе США, учитывая опасения, что его поведение ставит под угрозу национальную безопасность США.

США 14 мая ввели санкции против российской компании, которая должна была выступить стороной сделки по продаже Райффайзенбанку доли в австрийском строительном концерне Strabag SE.

МКАО "Распериа трейдинг лимитед" (редомицилированная в специальный административный район в Калининграде Rasperia Trading Ltd) включена в SDN List, сообщил во вторник OFAC.

Также под санкциями отныне находится материнская компания МКАО - АО "Илиадис". Кроме того, в SDN List включены ООО "Титул" (у него, согласно ЕГРЮЛ, один гендиректор с АО "Илиадис") и его учредитель Дмитрий Белоглазов, передает Интерфакс.

"Распериа" подпала под санкции спустя всего несколько дней после того, как Raiffeisen Bank International (RBI) объявил об отказе от планов по покупке доли в Strabag.

Изначально предполагалось, что российский Райффайзенбанк приобретет 27,78% капитала компании Strabag SE у "Распериа трейдинг лимитед" за 1,51 млрд евро. После покупки пакета планировалась передача Райффайзенбанком акций Strabag его холдинговой компании - RBI, в виде дивидендов.

В пресс-релизе Минфина США сказано, что согласованные параметры сделки с пакетом Strabag американские власти сочли попыткой обхода санкций, введенных еще в 2018 году против Олега Дерипаски (ранее бенефициаром этой доли в капитале австрийского концерна был он). Схема, в которой участвовали лица, попавшие под ограничения, позволила бы разблокировать принадлежащие Дерипаске акции на сумму более $1,5 млрд, считает Минфин.