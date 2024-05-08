Последнее обновление: 08.05.2024 15:48

В РФ предлагают временно снять запрет на экспорт бензина

Министерство энергетики РФ предложило правительству временно снять запрет экспорта бензина, введенный с марта 2024 года, после серии атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. Об этом пишет газета "Коммерсант".

Отмечается, что правительство РФ должно рассмотреть данную инициативу в ближайшее время. По словам вице-премьера Александр Новака, снятие ограничений рассматривается только "на какой-то период, чтобы не иметь потом дефицита".

Он также добавил, что сейчас российский рынок бензина перенасыщен. В Минэнерго заверили, что мониторят рынок "на предмет принятия мер как в части недопущения дефицита, так и в части избежания затоваривания".

Правительство России с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина и увеличит норматив продажи дизельного топлива на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.

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