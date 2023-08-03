ЕС ввел санкции против 38 граждан и 3 компаний Беларуси

Евросоюз ввел санкции в отношении 38 граждан и 3 юридических лиц Беларуси в связи поддержкой властями страны российского военного вторжения в Украину.

В санкционный список включены белорусские судьи, следователи, журналисты, силовики.

"Ввиду серьезности положения в Беларуси и ее причастности к российской агрессии против Украины 38 физических и 3 юридических лица включены в (санкционный) перечень", -говорится в сообщении Еврокомиссии.

Под санкциями оказались ОАО "Минский электротехнический завод имени В.И. Козлова", ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга БМК" и Белорусский государственный концерн по нефти и химии.