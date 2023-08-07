Последнее обновление: 07.08.2023 13:17

Ряд стран поддержал Грузию по случаю 15-й годовщины вторжения РФ

Ряд стран выступил с заявлениями в поддержку Грузии к 15-й годовщине вторжения России в страну и оккупации Цхинвальского региона.

Первые заявления со словами солидарности для Грузии появились уже в утренние часы 7 августа.

"Теперь Украина защищает свою свободу от того же агрессора. Призываем Россию вывести войска с территории Грузии и Украины", – заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

МИД Украины напомнил, что 15 лет назад Россия вторглась в Грузию, и с тех пор Цхинвальский регион (Южная Осетия) остается под оккупацией, в дополнение к Абхазии.

"Украина рядом с грузинским народом и подчеркивает свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах международно признанных границ", – говорится в заявлении.

Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что поддержка ЕС суверенитета и территориальной целостности Грузии остается неизменной.

"Мы поддерживаем храбрый народ Грузии, который выбрал проевропейский путь и курс на НАТО", – отметил он.

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич отметила, что признание Россией псевдореспублик в оккупированных регионах и военное присутствие там является грубым нарушением международного права.

Россия ввела свои войска на территорию Грузии 7 августа 2008 года. По итогам войны Грузия потеряла контроль над Абхазией и Южной Осетией. 26 августа 2008 года Россия признала "независимость" регионов.

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