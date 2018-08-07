Последнее обновление: 07.08.2018 16:50

Президент Грузии возложил на РФ вину за конфликт 2008 года

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили возложил на Россию вину за 5-дневную войну в августе 2018 года и оккупацию бывших грузинских территорий Абхазию и Южную Осетию.

"Россия при помощи гибридной войны отделила от центральной власти Грузии два ее региона еще в 1991-1992 годах», - напомнил Маргвелашвили во вторник, 7 августа, на встрече в Тбилиси с главами МИД Польши, Литвы и Латвии и вице-премьером Украины.

"Мы не должны бояться называть вещи своими именами: то, что делала и делает Россия против суверенного государства - это война между Россией и Грузией, это агрессия, это оккупация и это попрание всех международных норм", - заявил президент Грузии, которого цитирует Интерфакс.

По случаю 10-летней годовщины войны в Грузии Совет Европы (СЕ) распространил заявление в поддержку суверенитета.

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