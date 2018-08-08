Саакашвили рассказал о «первой победе Путина» после войны 2008 года

Михаил Саакашвили в интервью «Новой газете» рассказал о своем взгляде на события войны 2008 года и взаимоотношениях России и Грузии после конфликта. По мнению экс-президента, смена грузинского правительства в 2012 году и приход к власти коалиции «Грузинская мечта» стали «первой победой Путина» после войны.

Саакашвили заявил, что окончательно назвать победителя в войне 2008 года до сих пор невозможно, поскольку «это развивающаяся ситуация». Вместе с тем политик выразил мнение, что говорить о победе России в 2008 году некорректно.

«Сразу в 2008-м Россия вообще ничего не выиграла, кроме захвата нескольких десятков грузинских деревень ценой огромных репутационных и человеческих потерь», — полагает Саакашвили, которого цитирует РБК.

Экс-президент Грузии пояснил, что в 2008 году Россия не добилась всех поставленных перед собой целей, в числе которых Саакашвили называет собственный уход с поста главы страны и смену правительства.

Частично Москва достигла успеха в этом только через четыре года после войны, когда в Грузии по итогам парламентских выборов добилась победы коалиция «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. Ее кандидат, Георгий Маргвелашвили, в 2013 году заменил Саакашвили на посту президента. «С помощью российского олигарха Иванишвили (лидера «Грузинской мечты» и премьера Грузии в 2012–2013 году. — РБК), крупнейшего частного акционера «Газпрома», она смогла сменить повестку в Тбилиси. Это была первая победа Путина в той войне», — утверждает экс-президент Грузии.

Вместе с тем, полагает Саакашвили, в дальнейшем Кремлю не удалось развить успех и добиться отхода Грузии от евроатлантического курса развития. «Грузия продолжает медленно идти к евроатлантической интеграции. Думаю, что 2/3 своих целей Путин в Грузии так и не достиг», — сказал он.

Саакашвили отрицает мнение, согласно которому Иванишвили и «Грузинской мечте» удалось добиться экономического развития Грузии с помощью нормализации отношений с Москвой. По его мнению, начало процесса нормализации отношений двух стран после войны было положено еще в период его правления. «Грузию мы [снова] открыли для россиян в 2009 году — ввели безвизовый режим для них. В 2011–2012 годах несколько сотен тысяч российских туристов к нам въезжали. Эта инициатива — защитная стратегия для того, чтобы приезжающие люди видели и понимали, что Грузия — это наш общий дом, где не надо воевать», — пояснил Саакашвили.