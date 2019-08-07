Южная Осетия решила признать геноцидом конфликт с Грузией в 2008 году

Южная Осетия готовится официально признать геноцидом вооруженный конфликт между Россией и Грузией в августе 2008 года.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на президента республики Анатолия Бибилова.

«Да. Об этом идет разговор. Без сомнения, мы это будем привязывать к геноциду 1920 года».

В 1920 году у Цхинвала был вооруженный конфликт с Тбилиси. Тогда на территорию Южной Осетии вторглась армия меньшевистской Грузии. Жертвами конфликта стали около 5,3 тыс. человек, это примерно 8% от всего населения Южной Осетии. В 2007 году парламент Южной Осетии постановил признать эти события геноцидом.

По словам Бибилова, человеческих потерь среди осетин в 1920-м было больше, но потери даже в 500 человек для небольшого народа являются большими.

«Те народы, которые имеют 10 или 20 млн населения, миллиард населения — для них, может быть, 500 человек — это ничего. Но для такого маленького этноса, как осетины, 500 человек — это как раз и есть геноцид», — уточнил он.

По его мнению, в самом названии военной операции, которую проводила в 2008 году Грузия — «Чистое поле» — есть умысел геноцида.

«То, с какой яростью они уничтожали простых беженцев на повороте на «Дорогу жизни», как мы ее прозвали. Интенсивность обстрела города Цхинвала, населенных пунктов, то количество погибших, которое было, — это тоже не может не считаться геноцидом осетинского народа», — заключил Бибилов.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия направила войска в Южную Осетию. Россия в ответ ввела миротворческие войска в самопровозглашенную республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных.

Помимо России, независимость Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.