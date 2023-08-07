Последнее обновление: 07.08.2023 13:17

Саудовская Аравия в сентябре резко повысит цены на нефть для Европы

Саудовская Аравия в сентябре резко повысит цены на нефть с поставкой в европейские государства, сообщила госкомпания Saudi Aramco.

При этом наиболее существенно увеличится стоимость "легких" сортов нефти для стран Северо-Западной Европы - на $2-3 за баррель. Для покупателей из Средиземноморья она подорожает на $1-1,5 за баррель, передает Интерфакс.

Нефть с поставкой в страны Азии подорожает в следующем месяце на $0,3-0,7 за баррель. Исключением станет только марка Arab Extra Light, которая по-прежнему будет стоить на $2,55 за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

Ранее по теме


<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование