Россельхознадзор обсудит с Беларусью запрет поставок мяса птицы

Россельхознадзор обсудит с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси запрет поставок мяса птицы из республики на внешние рынки, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Среди делового сообщества и в СМИ распространяется информация о введенных Беларусью ограничениях на экспорт на внешние рынки мяса птицы. Российское ведомство запросило проведение переговоров с департаментом ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь", - отмечается в сообщении, передает ТАСС.

При этом официального уведомления о запрете поставок и его причинах от белорусского компетентного органа Россельхознадзор не получал. Ведомство уточнило, что консультации состоятся 7 августа.