Россельхознадзор просит Беларусь наказать нерадивых ветврачей

Россельхознадзор обратился к Минсельхозпроду Республики Беларусь с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию продукции 7 белорусских предприятий и отстранить от сертификации ветврачей, допустивших нарушения указанными предприятиями.

Просьба российского ведомства связана с тем, что при проведении ветеринарного контроля с ноября по декабрь текущего года продукции белорусских предприятий ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ООО «Мясокомбинат Поставский», ПУП «Миорский мясокомбинат», УП «Березовский комбинат кооперативной промышленности» и ОАО «Слуцкий мясокомбинат», следующей в адреса казахстанских и киргизских получателей, выявлялась продукция - полутуши и четвертины говядины - с нечитаемыми клеймами и с признаками переклеймения (следы срезов в местах клеймения).

«Данные факты могут свидетельствовать о том, что указанные предприятия под видом белоруской продукции поставляют продукцию третьих стран, в том числе из Украины и других государств с нестабильной эпизоотической обстановкой и не имеющих статуса по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота», - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате анализа информационных систем Россельхознадзора было установлено, что белорусские предприятия ООО «Акдимол» и ООО «Мясной двор «Тарасово»» могут осуществлять реэкспорт продукции происхождения третьих стран, не исключает Россельхознадзор.

В этой связи Россельхознадзор направил белорусской стороне письмо, в котором выразил крайнюю обеспокоенность данной ситуацией и попросил с 30 декабря 2019 года приостановить ветеринарную сертификацию продукции перечисленных предприятий.

«Россельхознадзор попросил белорусскую сторону отстранить от сертификации ветеринарных врачей госветслужбы Республики Беларусь, которые сертифицировали продукцию с нечитаемыми клеймами и с признаками переклеймения, а также представить в Россельхознадзор копии ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение сырья, из которого была произведена ввозимая продукция указанных компаний и включить их в перечень для инспекции в первом квартале 2020 года», - также говорится в сообщении.