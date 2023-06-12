Европейский суд отказался снять санкции с чиновников Минобразования Беларуси

Европейский суд принял решения еще по трем искам представителей властей Беларуси, которые пытались оспорить введение против них санкций.

Суд постановил, что санкции в отношении Александра Бахановича, Сергея Рубниковича и Сергея Срибы, введенные в июне 2021 года, остаются в силе. Соответствующие решения опубликованы на сайте суда. Также они должны оплатить расходы, понесенные Советом ЕС, сообщает Reform.by.

На момент введения санкций Баханович являлся ректором Брестского государственного технического университета. Сейчас он занимает пост первого замминистра образования. Рубникович –был и остается ректором Беларусского государственного медицинского университета, Скриба – проректором по воспитательной работе БГЭУ.

Интересы всех троих представлял адвокат Адвокатской палаты Парижа Дмитрий Литвинский. Он же безуспешно добивался снятия санкций с депутатов Олега Гайдукевича, Светланы Любецкой, Александра Омельянюка и зампредседателя я Белтелерадиокомпании Сергея Гусаченко.