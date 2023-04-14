МИД Беларуси отфутболил ноту Литвы в связи с нарушением границы

МИД Беларуси назвал сотрясанием воздуха заявления властей Литвы о нарушении государственной границы белорусским должностным лицом.

«…это тот случай, когда литовская сторона сразу инициативно сворачивает все пограничное сотрудничество с соседней страной, выходит из договоров по пограничным вопросам, включая протокол об обмене информацией между Госпогранкомитетом Беларуси и Службой охраны границы Литвы или соглашение об основных принципах трансграничного сотрудничества, а потом удивляется и сотрясает воздух громкими вербальными нотами без серьезных причин", - заявил пресс-секретарь МИД РБ Анатолий Глаз.

Службы охраны границы при МВД Литвы сообщила, что в среду при патрулировании границы в Швенчёнском районе группой белорусских пограничников один из них пересек границу балтийской республики, войдя на несколько секунд примерно на метр на литовскую территорию. В этой связи МИД Литвы вызвал представителя посольства Беларуси и вручил ему ноту протеста в связи с нарушением государственной границы должностным лицом.

"Все подобные вопросы легко снимаются при нормальном уровне рабочего взаимодействия. Так что, как и в любом другом деле, лучше сразу думать, а потом делать", - добавил Глаз.