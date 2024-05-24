Япония и Южная Корея объявили о санкциях против России и КНДР из-за поставок оружия

Правительство Японии ввело санкции в отношении России из-за поставок оружия в страну из Северной Кореи и продолжающегося российского вторжения в Украину.

Санкции введены в отношении девяти российских компаний, двух компаний, зарегистрированных на Кипре, и в отношении одного российского бизнесмена.

Об этом в пятницу на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства Японии Ёсимаса Хаяси. Он не уточнил названия компаний и имя россиянина. Их активы и платежи в Японии будут заморожены, сообщает информационное агентство Киодо со ссылкой на МИД Японии.

Также о введении санкций в отношении Москвы и Пхеньяна заявил Сеул. Санкции Южной Кореи коснулись семи граждан КНДР и двух российских судов.

Как подчеркивается в заявлении МИД Южной Кореи, санкции в отношении указанных лиц и российских судов связаны с их вовлеченностью в поставки материалов для ядерных и ракетных разработок Пхеньяна и финансировании этих разработок.

Также в заявлении Сеула говорится, что попавшие под санкции граждане и организации занимались транспортировкой боеприпасов между КНДР и Россией. Любые финансовые операции с лицами, попавшими в список, будут требовать специального разрешения властей Южной Кореи.

Сеул и Токио объявили о санкциях на следующий день после того, как стало известно, что 26–27 мая в столице Южной Кореи впервые за четыре года пройдут трехсторонние переговоры между Японией, КНР и Южной Кореей.