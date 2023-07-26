ООН отвергла ложь РФ об "украинском ударе" по военнопленным в Еленовке

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк во вторник раскритиковал Россию за препятствование независимому расследованию убийства украинских военнопленных в колонии в Еленовке Донецкой области год назад.

Комиссар подчеркнул, что Россия не предоставила достаточных заверений относительно безопасного доступа представителей ООН к месту трагедии и не ответила на запросы Управления по доступу к временно оккупированным территориям Украины.

"Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются невыясненными, имеющаяся информация и наш анализ позволяют Управлению сделать вывод, что он не был вызван ракетой HIMARS", – подчеркнул Тюрк.

Он добавил, что имеющаяся информация не позволяет пока установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, с которого мог быть осуществлен удар по колонии.

"Военнопленные находятся под защитой международного гуманитарного права. Гибель или серьезные ранения военнопленных должны сопровождаться официальным и тщательным расследованием со стороны государства, которое их удерживает", – добавил Верховный комиссар ООН по правам человека.

Как сообщалось, 29 июля 2022 года российские медиа сообщили об обстреле колонии в Еленовке Донецкой области, где содержались украинские пленные. По информации Генштаба Украины, обстрелом россияне пытались скрыть пытки и убийства пленных.