Рядом с местом падения дронов в Москве находятся секретные объекты ГРУ

Возле места падения беспилотников на Комсомольском проспекте в Москве располагаются секретные объекты ГРУ, среди которых офисы главы программы разведчиков-нелегалов, штаб киберопераций и хакерской группы FancyBear, а также университет Минобороны РФ.

До здания Минобороны РФ БПЛА не долетел менее 200 метров, отмечают расследователи Христо Грозев и Роб Ли, передает УНН.

"Российские СМИ сообщают, что дрон атаковал здания возле комсомольского проспекта, 17 в Москве; движение по этому проспекту закрыто. Что интересно, этот адрес находится как раз напротив штаб-квартиры ГРУ по киберпреступлениям (включая FancyBear), среди других военных единиц", - написал Христо Грозев.

"В этом месте также находится военный университет и несколько сверхсекретных объектов ГРУ, включая главу их программы нелегалов", - добавил он.

На видео, опубликованном российским СМИ, видно, что эти здания получили повреждения. Однако пропагандистские государственные агентства их в своих постах не показывали, сосредоточившись на фотографиях магазина вин "Массандра", что на другой стороне проспекта.