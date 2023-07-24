Не менее 6 человек пострадали в результате ночной атаки РФ на Одессу

Российские военные в очередной раз атаковали этой ночью Одесскую область, под ударом была портовая инфраструктура, известно о 6 пострадавших, сообщил в понедельник глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"На этот раз под прицелом портовая инфраструктура реки Дунай. Четыре часа россияне атаковали порты дронами "Shahed-136". Три дрона уничтожили наши силы ПВО. В результате ночной атаки шестеро пострадавших людей. В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых – в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое – с легкими осколочными ранениями и ушибами тела", - сообщил Кипер.

Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме, добавил он, передает УНН.

По словам главы ОВА, "из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов". "В одном из технических помещений поднялся пожар, который уже ликвидировали", - отметил он.