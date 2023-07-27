Последнее обновление: 27.07.2023 10:45

Байден распорядился передать Гааге доказательства военных преступлений РФ в Украине

Президент США Джо Байден тайно дал распоряжение правительству начать передачу Международному уголовному суду в Гааге доказательств российских военных преступлений в Украине.

Как сообщает New York Times, решение Байдена о передаче Гааге доказательств военных преступлений РФ преодолело многомесячное сопротивление Пентагона, который возражал против этого из-за создания прецедента, который может проложить путь для судебного преследования американских военных.

Как отмечают источники, спецслужбы США собрали информацию, включая детали о решении РФ намеренно нанести удары по гражданской инфраструктуре в Украине и принудительно депортировать тысячи украинских детей с оккупированных территорий.

США уже делились некоторыми из этих доказательств с украинскими прокурорами, но воздержались от предоставления их Гааге.

Белый дом еще не объявил об изменении политики или о содействии расследованию МУС, однако во вторник начал информировать о своем решении членов Конгресса.

В прошлом году Конгресс законодательно разрешил США делиться критическими доказательствами военных преступлений и разведданными с Международным уголовным судом. Но несмотря на это, Пентагон не передал своих данных МУС.

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