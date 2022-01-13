Последнее обновление: 13.01.2022 11:26

Семь стран подписались под критериями ЕС по введению санкций против режима Лукашенко

Семь стран Европы, не входящих в ЕС, присоединились к решению Совета ЕС от 15 ноября 2021 года о расширении критериев для введения санкций в отношении режима Лукашенко.

Под расширенными критериями подписались четыре страны-кандидата на вступление в ЕС - Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, - а также члены Европейской ассоциации свободной торговли - Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Согласно упомянутому решению, ЕС получил возможность вводить санкции против физических и юридических лиц, способствующих деятельности режима Лукашенко.

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