Лукашенко назвал условие размещение ЧВК "Вагнер" на территории Беларуси

Лукашенко заявил, что главным условием размещения наемников ЧВК «Вагнер» на территории Беларуси является их готовность мгновенного участия в обороне страны.

"Меня абсолютно не волнует и не беспокоит, что у нас будет размещено определенное количество этих бойцов. Более того, они будут размещены под определенные условия. Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован", - заявил Лукашенко.

Он утверждает, что нет каких-либо рисков для других стран от размещения этих наемников в Беларуси.

"Никаких рисков от размещения ЧВК "Вагнер" в Беларуси, если это произойдет, я абсолютно не вижу. Это не тот случай, которым меня со всех сторон пытаются напрячь. Я понимаю, почему напрягают: если ЧВК "Вагнер" появится в Беларуси.

В то же время Александр Лукашенко уверен, что в Беларуси не может повториться ситуация, которая произошла с ЧВК "Вагнер" в России. … Все соседи, и в том числе ваше руководство, Соединенных Штатов Америки, понимают, что это очень мощная боевая единица и вряд ли есть равные в мире подразделения, как ЧВК "Вагнер", прошедшие через многие бои, сражения и в данном случае через войну. Поэтому я понимаю, почему вы так топчетесь на этой теме", - сказал Лукашенко.

Он исключает повторение ситуации, которая произошла с ЧВК "Вагнер" в России.

"Как у нас говорят, гадать на кофейной гуще смысла нет. Но я не думаю, что "Вагнер" где-то восстанет и повернет свое ружье против белорусской власти и белорусского государства. В жизни всякое бывает. Но я сегодня не вижу такой ситуации. Работать надо с людьми", - верит Лукашенко.

Он надеется, что Вооруженные Силы Беларуси очень боеспособные подразделения, не уступающие "Вагнеру".

"А опыт, который имеет "Вагнер" и командиры, они с удовольствием передадут нашим Вооруженным Силам. Я имею в виду военный опыт, который они получили. Тот, который нам необходим. Это тактика, боевые действия. Успокаиваться нам не приходится. Вы видите заявления разных непосед, Дуды и Володи Зеленского, о том, что они в покое Беларусь не оставят. Естественно, я как главнокомандующий должен реагировать на подобные вещи. Поэтому мы справимся с этой проблемой, если вы считаете, что это проблема. Я не считаю, что это проблема", - сказал Лукашенко.