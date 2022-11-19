Последнее обновление: 19.11.2022 11:04

Польша заявила, что не пустит делегацию РФ на встречу ОБСЕ

Польша не допустит российскую делегацию на министерское заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем месяце, сообщает AFP.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина ответил утвердительно на вопрос AFP, будет ли отказано Москве в доступе на декабрьскую встречу ОБСЕ, членом которой является Россия.

В этом году Польша на ротационной основе председательствует в ОБСЕ, состоящей из 57 членов, и 1-2 декабря будет принимать ежегодную министерскую конференцию в Лодзи.

Отвечая на вопрос, ожидается ли визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Ясина сказал: "Мы не ожидаем визита министра Лаврова в Лодзь".

Ранее, Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации - парламентарии должны были прибыть в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированную на 24-26 ноября.

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