Польша заявила, что не пустит делегацию РФ на встречу ОБСЕ

Польша не допустит российскую делегацию на министерское заседание Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в следующем месяце, сообщает AFP.

Представитель МИД Польши Лукаш Ясина ответил утвердительно на вопрос AFP, будет ли отказано Москве в доступе на декабрьскую встречу ОБСЕ, членом которой является Россия.

В этом году Польша на ротационной основе председательствует в ОБСЕ, состоящей из 57 членов, и 1-2 декабря будет принимать ежегодную министерскую конференцию в Лодзи.

Отвечая на вопрос, ожидается ли визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Ясина сказал: "Мы не ожидаем визита министра Лаврова в Лодзь".

Ранее, Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации - парламентарии должны были прибыть в Варшаву на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, запланированную на 24-26 ноября.