Последнее обновление: 10.07.2023 13:10

РФ ударила авиабомбой по месту выдачи "гуманитарки" в украинском Орехове

Российские военные ударили управляемой авиабомбой во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале украинского Орехова, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

"Четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина. Одиннадцать ореховян госпитализировали с ранениями различной степени тяжести", - уточнил Малашко.

В сообщении сказано, что военные РФ совершили 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Зализнычному, Новоданиловке, Ольговскому, Червоному, Малиновке.

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