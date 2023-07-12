Последнее обновление: 12.07.2023 14:49

В Польше раскрыта группа организаторов нелегальной миграции через границу РБ

Погранстража Польши совместно с полицией и прокуратурой раскрыли международную преступную группу, которая занималась незаконным перемещением мигрантов из Беларуси в ФРГ.

В рамках дела задержаны десять подозреваемых граждан Польши.

По данным следствия, участники группы с 2021 года перевели через границу не менее 200 иностранцев, большинство из которых – граждане стран Ближнего Востока. Услуга по переправке через границу обошлась в 5 тыс. евро каждому.

Мигрантов, пересекших белорусско-польскую границу, подбирали люди на автомобилях и везли к границе с Германией.

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