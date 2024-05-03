Последнее обновление: 03.05.2024 08:29

Мигранты на границе с Беларусью напали на польских пограничников

Нелегальные мигранты при попытке проникновения из Беларуси на территорию Польши 1 мая напали на патруль польских пограничников, сообщила Погранстража Польши.

"… дважды было совершено нападение на польские патрули. В ходе одного из нападений сотрудника погранслужбы ударили камнем в лицо, в результате потребовалось медицинское вмешательство. В ходе следующего инцидента камнем в лицо попало одному из солдат", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Погранстражи, в апреле было зарегистрировано 5,3 тыс. попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси.

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