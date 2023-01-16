Последнее обновление: 16.01.2023 15:56

Власти РБ обвинили польских пограничников в смерти врача из Йемена

Госпогранкомитет Беларуси обвинил сотрудников Погранстражи Польши в гибели мигранта из Йемена, труп которого был обнаружен на территории Польши недалеко от границы с Беларусью 7 января.

«…выяснилось, что это врач из Йемена. Родственники погибшего, которые находились вместе с ним в группе на польской стороне, утверждают, что мужчина чувствовал себя очень плохо», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

«Ввиду того, что иностранцу становилось хуже, часть группы отправилась на поиски помощи. По пути их задержали польские военные, которым беженцы и рассказали о больном родственнике. Вместо того, чтобы спасти человека и вызвать медиков, силовики отказались идти к обозначенному месту, а задержанных вывезли на границу с Беларусью. Призывы помочь умирающему остались без внимания», - отмечается в нарративе ведомства.

«Волонтеры уверены, что беженец умер исключительно из-за бездействия польских военных, а эта история иллюстрирует бессердечность польских офицеров и истинное лицо проводимой властями политики по отношению к беженцам», - заключает Госпогранкомитет РБ.

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование