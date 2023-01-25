Тихановская обсудила с главой Минфина Польши проблему дискриминации белорусского бизнеса

Светлана Тихановская на встрече с главой Минфина Польши сообщила, что белорусские предприниматели в Польше сталкиваются с дискриминацией и проблемами с легализацией, перемещением бизнеса, сотрудников и членов их семей из Беларуси, открытием банковских счетов.

На встрече присутствовали Алесь Алехнович, Франак Вячорка и Павел Латушко. Последний предложил министру подготовить информационную записку для польских ведомств, разъясняющую санкционную политику, чтобы минимизировать случаи необоснованной дискриминации белорусов.

Также обсуждалась тема создания гарантийного фонда для белорусских компаний в Евросоюзе, сообщает пресс-служба Тихановской.

Стороны договорились о создании совместной рабочей группы по поддержке белорусского бизнеса.