Власти Беларуси приговорили Эдуарда Бабарико к 8 годам колонии

Белорусские власти приговорили Эдуарда Бабарико к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

Эдуард Бабарико, сына бывшего председателя правления Белгазпромбанка и участника избирательной кампании 2020 года Виктора Бабарико, провел в СИЗО рекордные для Беларуси 3 года.

Его обвинили по ч. 3 ст. 130 (разжигание иной социальной вражды), ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков), ч. 2 ст. 235 (легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 243 (уклонении от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Судья Владимир Орешко назначил ему на два года меньше, чем просил прокурор Александр Король. Дело рассматривали в открытом режиме в выездном судебном заседании в помещении Минского районного суда с 22 мая.

Эдуард был задержан 18 июня 2020 года вместе с отцом, когда направлялся в ЦИК для сдачи собранных подписей. В обвинении говорится, что он "обязан был декларировать доходы и владел реальной возможностью выполнить свои обязательства, но не представил в инспекцию налоговую декларацию".

Согласно версии обвинения, Эдуард Бабарико, задержанный 18 июня 2020 года, содействовал Сергею Тихановскому, задержанному 29 мая 2020 года, в организации массовых беспорядков.

Кроме этого, Эдуарда обвинили в оказании помощи в умышленных действиях, направленных на возбуждение иной социальной вражды и вражды по признаку иной социальной принадлежности, совершённых группой лиц по предварительному сговору. Отмечается, что эти действия повлекли иные тяжёлые последствия в виде возникновения массовых беспорядков, причинения вреда в особо крупном размере.

Эдуард Бабарико полностью не признал вину. Он заявил, что не понимает сути предъявленного ему обвинения. Также он подчеркнул, что лично не был знаком с Тихановским.

"Я не совершал ни одного преступления, в которых меня обвиняют. Следствием не было добыто ни одного доказательства моей вины".

Он также рассказал, что те 1,8 миллиона рублей, которые фигурируют в деле и считаются полученными незаконным путем, подарили ему родители.

На суде в качестве свидетелей должны были допросить политзаключенных Виктора Бабарико и Сергея Тихановского, от которых несколько месяцев нет никаких известий, но на процессе они так и не появились, даже в режиме видеоконференцсвязи.