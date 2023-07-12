Павла Можейко судят за "содействие экстремистской деятельности"

Белорусские власти судят журналиста Павла Можейко и адвоката Юлию Юргилевич за "содействие экстремистской деятельности".

Следствие утверждает, что Юргилевич рассказывала Можейко о суде над художником Алесем Пушкиным и о собственном увольнении из адвокатуры. Прокурор пытается доказать, что именно Можейко разместил эту информацию на странице "Белсат". Тем самым журналист и адвокат якобы оказали "содействие экстремистской деятельности".

Журналист и адвокат не признали вину. Ирина Чернявка, жена Можейко рассказывает, что Павла и Юлию приводят на процесс в наручниках, но снимают на время заседания. Юргилевич на суде заявила, что содержится в "скотских условиях", ей не дали ознакомиться с делом.

Германский союз журналистов поддержал Павла Можейко, адресовав ему письмо: "Вы находитесь в суде, потому что вы боролись за базовое право на свободу мнения и слова. За это вас стоило бы наградить, а не выписать штраф или посадить в тюрьму".