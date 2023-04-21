Власти Беларуси намерены заочно приговорить основателя Nexta к 20 годам колонии

Прокуратура РБ заочно запросила 20 лет лишения свободы для находящихся за границей основателя телеграм-канала Nexta Степана Путилы и 19 лет лишения свободы для редактора Яна Рудика.

Для экс-главреда Nexta Романа Протасевича, ради которого власти посадили самолет Ryanair в Минске, прокуратура запросила всего лишь 10 лет, что объясняют сделкой со следствием.

Всех троих власти обвиняют в заговоре с целью захвата власти, клевете на Лукашенко, разжигании социальной вражды и создании и руководстве экстремистским формированием. Протасевич заключил сделку со следствием (как считают его близкие, под давлением силовиков), поэтому для него запросили меньший срок.

На прошлой неделе Протасевичу предъявили новое обвинение в руководстве объявленным «экстремистским формированием» телеграм-каналом "Беларусь головного мозга".