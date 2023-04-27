Тихановская требует пустить родственников и адвокатов к избитому Виктору Бабарико

Светлана Тихановская требует от властей Беларуси пустить родственников и адвокатов Виктора Бабарико, а также публично продемонстрировать его физическое состояние.

Запявление Тихановской распространила ее пресс-служба после сообщений в белорусских медиа о том, что Виктор Бабарико был избит.

«Сегодня ночью появилась информация о том, что Виктор Бабарико попал в больницу со следами избиений. Мы требуем публично продемонстрировать в каком он состоянии. Мы требуем допуска адвокатов и родственников к нему. Любые другие действия будут трактоваться как умышленное причинение вреда жизни и здоровью», - заявила Тихановская.

Ранее, белорусские медиа сообщили, что в ночь с 24 на 25 апреля Виктор Бабарико был доставлен из колонии в Новополоцкую центральную городскую больницу с множественными телесными повреждениями. Утверждается, что в больнице его не узнали, пока не увидели фамилию. Медиа со ссылкой на источники описывают состояние Виктора Бабарико как «средней степени тяжести, пневмоторакс».