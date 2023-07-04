Последнее обновление: 04.07.2023 16:16

Британия разрешила Абрамовичу потратить 2,3 млрд фунтов от «Челси» только в Украине

Британское правительство запретило использовать 2,3 млрд фунтов от продажи «Челси» за пределами Украины, сообщил Майк Пенроуз, руководитель фонда, который будет распределять эти деньги.

Британские власти считают Романа Абрамовича персоной, приближенной к Кремлю, и наложили на него санкции в связи с нападением России на Украину. Продать «Челси» ему разрешили только при условии, что деньги пойдут на помощь пострадавшим от войны.

В колонке в The Times Пенроуз пишет, что вырученные от продажи «Челси» деньги должны были быть переданы фонду для того, чтобы помочь «всем жертвам войны в Украине», и это условие было прописано в документах о продаже клуба, утвержденных правительством Великобритании.

Однако год спустя правительство сообщило фонду, что он получит деньги, только если ограничит свою деятельность «географическими границами Украины».

В этом случае фонд не сможет помогать украинцам за пределами Украины или оказывать поддержку семьям, приютившим их в других странах, в том числе в таких местах, как Великобритания, написал Пенроуз.

В настоящий момент 2,35 млрд фунтов лежат замороженными на счету фирмы Абрамовича Fordstam, и он должен будет дать согласие на перевод денег фонду во главе с Пенроузом.

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