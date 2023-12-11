Великобритания создает новое ведомство для борьбы с обходом санкций против России

Правительство Великобритании анонсировало новое ведомство, которое займется борьбой с обходом санкций против России - Бюро применения торговых санкций (OTSI), говорится на сайте правительства Королевства.

Отмечается, что новое ведомство начнет работу с начала следующего года и будет расследовать потенциальные случаи обхода санкций, назначать наказание и передавать материалы ведомствам, уполномоченным возбуждать уголовные дела.

Кроме того, оно будет помогать компаниям советами, как избежать случайного нарушения санкций.

Бюро будет контролировать деятельность британских компаний, которые отправляют товары в Россию через третьи страны. Оно создается в дополнение к уже работающему уже работающего Бюро по применению финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation).