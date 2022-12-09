Британия ввела санкции против пяти представителей силовых структур РФ

Великобритания в пятницу ввела санкции против пяти представителей российских силовых структур, виновных в пытках, препятствовании предотвращению насилия и участии в российском вторжении в Украину.

Об этом говорится в заявлении британских властей в пятницу.

В санкционный список в связи с нарушением прав человека внесены Андрей Тишенин, сотрудник ФСБ России в Крыму, и Артур Шамбазов, старшего оперуполномоченного в АР Крым. В 2015 году они пытали украинца Александра Костенко.

Кроме того, под санкции попали Валентин Опарин, майор юстиции, и Олег Ткаченко, руководитель отдела прокуратуры Ростовской области. Они оба препятствовали рассмотрению жалоб о пытках, а Ткаченко также применял пытки для получения показаний.

Великобритания также наложила санкции на российского полковника Ибатуллина, командира 90-й танковой дивизии, которая находилась на передовой после того, как Россия начала незаконное полномасштабное вторжение в Украину.

Великобритания также включила в санкционный список молдовского пророссийского политика Илана Шора и сбежавшего из Молдовы бизнесмена Влада Плахотнюка.

"Илан Шор, председатель партии "Шор" в Молдове, который, как сообщается, причастен к скандалу с мошенничеством в молдовском банке в 2014 году. Шор был обвинен во взяточничестве с целью получить должность председателя Banca de Economii в 2014 году.

«Владимир Плахотнюк, бизнесмен и бывший политик, который скрывается от молдовского правосудия, причастен к захвату и коррупции государственных учреждений Молдовы", - говорится в сообщении британского правительства.

Плахотнюк - молдовский олигарх, который фигурирует в нескольких уголовных производствах. Под давлением США Плахотнюк сбежал из Молдовы на фоне обострения политического кризиса в 2019 году. Он сложил с себя полномочия председателя Демократической партии Молдовы, которая в тот момент была партией власти.