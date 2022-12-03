В Британии задержан российский олигарх Фридман

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) заявило об аресте "богатого российского бизнесмена" по подозрению в правонарушениях, включая отмывание денег, заговор с целью обмана Министерства внутренних дел и заговор с целью дачи ложных показаний.

Как сообщается на сайте агентства, 58-летний мужчина был арестован в четверг (1 декабря) в своей резиденции в Лондоне офицерами отдела по борьбе с клептократией NCA.

Также был арестован 35-летний мужчина, работавший в помещении. Его подозревают в отмывании денег и препятствовании действиям NCA после того, как его видели выходящим из здания с сумкой, в которой было несколько тысяч фунтов наличными.

Еще один задержанный - 39 летний мужчина, был арестован в своем доме в Лондоне за ряд преступлений, в том числе отмывание денег и сговор с целью мошенничества.

В ходе обыска в доме российского предпринимателя стоимостью в миллионы фунтов стерлингов было изъято несколько цифровых устройств и крупная сумма наличных денег.

Отмечается, что все трое были допрошены NCA и впоследствии освобождены под залог.

В агентстве не называют имена ни "состоятельного российского бизнесмена", ни других фигурантов дела.

По некоторым данным, этим бизнесменом является подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман. Ему тоже 58 лет и он проживает в своей резиденции Athlone House в Лондоне, сообщает УНИАН.

"Отдел NCA по борьбе с клептократией, созданный только в этом году, добился значительных успехов в расследовании потенциальной преступной деятельности со стороны олигархов и профессиональных поставщиков услуг, которые их поддерживают и помогают, а также тех, кто связан с российским режимом. Мы продолжим использовать все доступные нам силы и тактики, чтобы устранить эту угрозу", - сказал Грэм Биггар, генеральный директор NCA.

Михаил Фридман является российским миллиардером и считается одним из самых богатых людей в РФ. Он является совладельцем ряда компаний, в частности – "Альфа групп". С 2015 года Фридман - резидент Великобритании, где в 2016 году за 65 млн фунтов приобрел виллу Athlone House и проживает в нем.

Из-за развязанной Россией войны против Украины основатели Alpha Group - Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан - попали под санкции Великобритании и Евросоюза. Фридман также значится в санкционных списках США и Канады. В Украине арестованы его активы на 12 млрд грн.

В конце мая стало известно, что два российских олигарха обратились в Европейский суд юстиции в Люксембурге из-за санкций ЕС. Речь идет о Михаиле Фридмане и Петре Авене, которые имеют бизнес также и в Украине.

В сентябре издание The Wall Street Journal сообщало, что Фридман предлагает перевести 1 миллиард долларов из своего личного состояния в украинский филиал основанного им Альфа-банка, чтобы отменить санкции Британии. Сам миллиардер цель предложения, которое заключается в снятии с него санкций Великобритании, отрицал.