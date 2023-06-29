Подоляк: Лукашенко не позволит «Вагнеру» сохраниться в Беларуси в полном объеме

Лукашенко не позволит ЧВК «Вагнеру» сохраниться в Беларуси в полном объеме, и, скорее всего, компания Пригожина будет представлена в Беларуси в неких офисах в Минске и работающими с Минобороны РБ инструкторами редких военных профессий.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью белорусским медиа.

«Я сомневаюсь, что Лукашенко — человек, который всю жизнь живет в страхе и, соответственно, все время опасается внутренних переворотов — позволит сохраниться частной военной компании в полном объеме и дислоцироваться на территории Беларуси. Тем более перед глазами у Лукашенко конкретный пример выхода из подчинения — когда, казалось бы, Пригожин является чуть ли не плотью от плоти путинской вертикали, — и полное обнуление репутации Путина в течение 24 часов. Мне кажется, тут все очевидно», - сказал Подоляк.

По его словам, «та часть ЧВК, которая в Беларуси - … это командный состав: прежде всего, инструктора, это наиболее редкие профессии, которые смогут чему-то обучать или белорусский спецназ, или немного белорусскую армию, но сколько их там? 500 — 1000 — 1500 человек?»

«Лукашенко … настолько социопатичен, настолько он боится всего, что не позволит иметь где-то концентрированный лагерь, где будет, допустим, собрано 5−6 тысяч вагнеровцев, которые никому не будут подчиняться и в то же время постоянно будут вариться в собственном соку. Лукашенко понимает, что в какой-то момент у них может там с головой что-то опять произойти, и они посчитают, что он не является надлежащим лидером Беларуси, и маршем выдвинутся на Минск. Я, честно говоря, не совсем представляю, что будет делать Лукашенко, если такая же ситуация, как в Москве, произойдет в Минске. И тут Москва же вряд ли вмешается. Переговорщика оттуда точно не будет. А марш Пригожина с Осиповичей и, допустим, до Минска займет даже меньше 5−6 часов», - рассуждает Подоляк.

Он утверждает, что Лукашенко «точно не сможет никого контролировать».

«Я думаю, что 2020 год показал слабости его вертикали. Несмотря на то, что он пытается там завинчивать, арестовывать людей и так далее, на самом деле он до сих пор пребывает в таком шоковом состоянии и понимает, что контроль — это очень условное понятие. И уж точно ты не сможешь контролировать людей, которые тебе ничем не обязаны и с тобой не имеют никаких общих дел как таковых», - продолжил Подоляк.

«Поэтому это, конечно, для него рисковая игра. Я не совсем пока понимаю до конца, зачем он в нее втянулся. Но он и так обладает достаточно слабыми аналитическими возможностями и, конечно, не прогнозирует последствия своих шагов. Но у Лукашенко ведь ситуация очень простая. Чем быстрее падет Россия в нынешнем политическом виде, тем меньше шансов у него что-то контролировать. И даже если у него будет 500 вагнеровцев, они вряд ли его защитят от собственного народа.

Знаете, у Лукашенко ведь в чем проблема? С одной стороны — это политическая конструкция, которая на 90% дофинансируется Россией, и это обеспечивает ему каркасную устойчивость. А с другой стороны, он же ведь взял перед собой существенные долги по итогам лета-осени 2020 года. Тогда же ведь протест против Лукашенко был модерируемый не оппозицией, к которой он привык с 1994 года.

Тогда это были искренние протестные процессы белорусского общества, и, соответственно, он слишком много долгов перед этим обществом имеет за счет избиений, массовых арестов и так далее. И он это подсознательно понимает, что все эти долги никто не будет списывать, как были списаны долги за 2010 год или даже раньше. Поэтому я думаю, что он прекрасно понимает, что его никто не защитит, кроме самого Лукашенко», - заключил советник главы Офиса президента Украины.