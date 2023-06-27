Лукашенко подтвердил приезд Пригожина в Беларусь

Лукашенко подтвердил, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Беларуси.

"Гарантии безопасности, как он (Путин) вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет", - сказал Лукашенко.

"Но, как Хренин говорит: "Мне бы такое подразделение в армии не помешало". Я согласен. Разговаривай с ними", - добавил он.