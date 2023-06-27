Последнее обновление: 27.06.2023 09:05

США не видят угрозы подрыва Россией Запорожской АЭС

США пока не видят признаков того, что Россия может устроить провокацию с подрывом на Запорожской АЭС.

Такое мнение озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга, передает УНН.

“Я не собираюсь прибегать к конкретным разведывательным данным. Скажу лишь, что мы очень внимательно следим за этим. Мы видели эти отчеты. Как вы знаете, у нас есть возможность мониторить радиоактивность вблизи станции, и мы не видели никаких признаков того, что эта угроза является неизбежной. Но мы следим за этим очень, очень внимательно”, — сказал Кирби.

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