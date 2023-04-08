Times: 600 украинских военных в октябре пытались отбить Запорожскую АЭС

Британская газета Times опубликовала материал, посвященный неудачной попытке ВСУ занять территорию Запорожской АЭС, где находятся российские военные.

О том, что ВСУ попытались высадить десант и штурмовать ЗАЭС, в конце октября прошлого года сообщали чиновники оккупационных администраций и Минобороны России. Как отмечает Times, Киев официально не признавал попытку штурма крупнейшей в Европе атомной электростанции, однако представители украинского спецназа, военной разведки и ВМС на условиях анонимности рассказали журналистам издания подробности операции.

На тот момент российские войска удерживали электростанцию уже более шести месяцев, используя ее территорию для обстрелов украинских городов на другом берегу Днепра и крупного сталелитейного завода в Никополе, сообщает BBC.

В ночь на 19 октября около 600 военных на 30 катерах, забитых оружием, в том числе крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра.

"Идея заключалась в том, что в бою сможет участвовать только пехота. Они не смогут применить против нас артиллерию, так как это атомная станция", - цитирует газета одного из военных. Однако украинцы не ожидали, что им окажут такое серьезное сопротивление.

"Российские военные построили очень плотную оборону, все заминировали. Когда мы стали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде", - рассказал газете украинский военный.

Пока катера спецназа переплывали Днепр, украинские военные стали обстреливать позиции России, в том числе с помощью ракетных систем HIMARS.

В итоге только небольшой группе украинских военных удалось добраться до берега, они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но потом вынуждены были отступить.

Times отмечает, что из-за риска утечки радиации подобная попытка силового штурма вызывает вопросы даже у украинских чиновников, которые убеждены в необходимости вернуть Запорожскую АЭС под контроль Киева.

Глава украинского "Энергоатома" Петр Котин высказал предположение, что вернуть ЗАЭС получится, если украинская армия сможет продвинуться на юг, в сторону Крыма и Мелитополя.

"Это единственный вариант - без непосредственного обстрела станции, без прямого наступления на территорию станции, - говорит он. - Очень опасно делать такие вещи рядом с ядерными материалами".