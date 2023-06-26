Последнее обновление: 26.06.2023 11:46

Власти РФ не закрыли уголовное дело в отношении Пригожина

На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК), главным фигурантом которого стал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, не прекращено и продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России, сообщает «КоммерсантЪ».

Возбуждено оно было 23 июня, а о предстоящем прекращении уголовного преследования Пригожина было объявлено после переговоров с ним Лукашенко. По результатам переговоров силы ЧВК прекратили марш на Москву, освободили занятый Ростов-на-Дону и вернулись в свои полевые лагеря.

25 июня некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили о том, что в Генпрокуратуре, которая ранее признала постановление следователя СУ ФСБ о возбуждении дела о мятеже законным и обоснованным, данное решение было отменено, в связи с чем прекращено и уголовное преследование Пригожина.

Однако источник издания в надзорном ведомстве сообщил, что постановление о возбуждении уголовного дела пока не отменено, а расследование мятежа продолжается. По его словам, для принятия иного решения прошло слишком мало времени.

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