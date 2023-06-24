Последнее обновление: 24.06.2023 09:23

Путин признал военный мятеж, приказал его подавить

Категории: Россия

Путин в обращении к гражданам России приказал подавить организованный частной военной компаний «Вагнер» военный мятеж.

«Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооружённый мятеж», — сказал Путин.

«Как гражданин России я сделаю всё, чтобы отстоять страну, будут предприняты решительные действия», - заверил он.

Путин назвал ситуацию с вооруженным мятежом ударом в спину стране и народу, отступничеством. Россию мятежом пытаются толкать к поражению и капитуляции. Действия против мятежников будут жесткими. Россия будет жестко реагировать на предательство. Мятежники понесут неминуемое наказание, заявил Путин.



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