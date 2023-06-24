Лукашенко провел миротворческие переговоры с Пригожиным, предложил ему ссылку в Африке

Лукашенко провел переговоры с руководителем ЧВК Вагнер Евгением Пригожиным, сообщила его пресс-служба, отметив, что эта инициатива была согласована с Путиным.

«Сегодня утром … Путин проинформировал своего белорусского коллегу о ситуации на юге России с частной военной компанией Вагнер. Главы государств договорились о совместных действиях. В развитие договоренностей, Лукашенко, дополнительно уточнив по имеющимся собственным каналам ситуацию, по согласованию с Президентом России провел переговоры», - говорится в сообщении.

«Переговоры длились в течение всего дня. В результате чего пришли к договоренностям о недопустимости развязывания кровавой бойни на территории России. Евгений Пригожин принял предложение … Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании Вагнер на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения. На данный момент на столе - абсолютно выгодный и приемлемый вариант развязки ситуации, с гарантиями безопасности для бойцов ЧВК Вагнер», - сказано в сообщении.

Ранее, как утверждает пресс-служба, Лукашенко провел два совещания с силовым блоком страны по данной ситуации.

В настоящий момент российские медиа сообщают, что ЧВК «Вагнер» разворачивает свои колонны в обратном направлении.

«Мы разворачиваем свои колонны и уходим обратно», - цитируют медиа Пригожина.

Со ссылкой на экспертов сообщается, что в соответствии с планом Лукашенко руководство Минобороны уйдет в отставку, а Пригожин сосредоточится на проектах в Африке.