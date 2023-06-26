Пригожин: Мы шли не для свержения власти в стране

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин впервые за почти 48 часов высказался в виде длинного голосового сообщения, в котором назвал цели военного мятежа.

По его словам, в результате интриг и непродуманных решений ЧВК «Вагнер» должно было прекратить своё существование 1 июля.

Целью похода, сказал Пригожин, было не допустить уничтожение ЧВК «Вагнер» и привлечь к ответственности лиц, которые совершили огромное количество ошибок в ходе СВО.

Он подробно описывает высокий уровень подготовки «вагнеровцев» и признает факты сбития самолетов и вертолетов российской армии.

Цель своей акции и ее окончание он описывает так: «Мы остановились в тот момент, когда штурмовой отряд подошедший к Москве, сделал разведку окрестности, и стало понятно, что в этот момент прольется кровь. Поэтому мы посчитали, что демонстрация того, что мы собирались сделать, достаточна. И за решением развернуться было два важнейших фактора: первый — мы не хотели пролить русскую кровь, второй — мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране».

Пригожин ничего не сказал о том, где он находится.