Последнее обновление: 21.06.2023 18:39

Президент Польши официально вернул Качиньского на должность вице-премьера

Президент Польши Анджей Дуда официально назначил председателя правящей партии "Право и справедливость" вице-премьером в правительстве Матеуша Моравецкого, сообщает RMF24.

Ярослав Качиньский был вице-премьер-министром в правительстве Матеуша Моравецкого и председателем Комитета Совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны с октября 2020 года по июнь 2022 года.

Сейчас он возвращается в правительство, чтобы сконцентрировать политическую и административную власть в своих руках и руках премьер-министра накануне осенних парламентских выборов.

Мариуш Блащак, Яцек Сасин и Петр Глинский потеряли должности вице-премьер-министров, но остаются членами правительства и министрами обороны, государственных активов и культуры.

Четвертый из предыдущих вице-премьеров, Генрик Ковальчик, которого несколько месяцев назад лишили должности министра сельского хозяйства, становится министром без портфеля.

Поляки не очень положительно относятся к такому решению, согласно опросу, проведенному United Surveys для RMF FM и "Dziennik Gazeta Prawna".

Почти 60 процентов респондентов считают, что Ярослав Качиньский не должен возвращаться в правительство. Возвращение Качиньского в правительство поддерживает 21,3% респондентов. Чуть больше пятой части респондентов не имеют мнения по этому поводу.

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